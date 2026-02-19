ゴンチャ ジャパンは、春の定番ドリンク「いちご杏仁」を2026年2月26日より期間限定で発売する。2022年の初登場から5周年を迎える今年は、初代で好評を博した阿里山ウーロンティーをベースティーに使用。ラインアップは、飲むデザートのようにリッチでコクのあるミルクティー(ICED/M・L)、シャリっとなめらかなジェラッティー(FROZEN/M)、すっきり香ばしいアーモンドミルクティー(ICED/M・L)の3種類。「もっと大きなサイズで楽しみ