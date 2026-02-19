中東の各地で食卓に上がる「ヒヤール・ビ・ラバン」。ヨーグルトに刻んだキュウリやミントなどをまぜる 「イスラム教では豚肉はタブー」というのは有名な話ですが、その具体的な理由や現地のリアルな事情は意外と知られていません。なぜ豚はダメなのか？ 宗教的な理由から科学的な説、そして筆者が中東でトンカツを味わう苦労話まで、ざっくりまとめました。この記事は、GLOBE+で、2020年7月18日に配信された記事を再構