近畿地方は23日(月・天皇誕生日)にかけて晴れる日が多く、しばらくまとまった降水はなさそうです。一方、24日(火)以降は低気圧がたびたび近畿周辺を通過し、雨の降る日が増えてくるでしょう。少し天気の傾向が変わって、少雨が続く太平洋側にとっては、恵みの雨となる日も出てくるかもしれません。来週は低気圧がたびたび近畿周辺を通過雨の日も増えてきそう近畿地方は今日19日から21日(土)にかけて、移動性の高気圧に覆われる見