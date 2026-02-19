¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ÂÅÄÊö½Ó»á¤¬¡¢º£Ç¯2·î¾å½Ü¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç¸µµÁÍ¦Ê¼¤Ë¼èºà¡£Èà¤ÎÌ¾¤ÏÏ¤»Ò¹ë¡Ê¥È¥Ë¡¼¡¦¥ê¥å¡¼¡Ë¡¢¸½ºß38ºÐ¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¡ÖÀïÁè¤Ë»²²Ã¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤ò¸«¤Æ»×¤ï¤ºµÁÍ¦Ê¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤À¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Î³«Àï¤«¤é4Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤Þ¤³¤½ÆÉ¤à¤Ù¤­¡¢À¸¡¹¤·¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÚÁ°ÊÔµ­»ö¤òÆÉ¤à¢ª¡Ö½ÆÃÆ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£Àï¾ì¤ÏÁÛÁü¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿¡×¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ë