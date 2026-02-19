ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来選手、木原龍一選手の“りくりゅう”ペアが念願の食べ物にありつけたことを明かしました。ペアショートプログラムではリフトのミスがあり5位発進。それでも16日のフリースケーティングでは、フリー世界歴代最高得点となる158.13点をマーク。合計231.24点を出し、大逆転で金メダルを獲得しました。快挙を成し遂げたあとは多くの取材をこ