イスラエルの関係者は2月17日、政府が米国とイランの交渉が決裂する可能性に備えていることを明らかにしました。イスラエル側は、米・イラン交渉が「重要な段階」に入ったと認識しており、両国の立場の隔たりが依然として大きいことから、交渉がまとまらない事態も想定して準備を進めているとしています。また、米国がイランへの軍事行動を容認した場合、イスラエルは「米国とともに行動せざるを得ない」との見方を示しているとい