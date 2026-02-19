待望のバイパス区間が開通国土交通省 岡山国道事務所は2026年1月22日に、岡山県笠岡市で整備を進めている国道2号「笠岡バイパス」について、笠岡東IC〜カブト南ICまでの2.8km区間が2026年4月5日に開通することを明らかにしました。国道2号は、大阪市から北九州市までを結ぶ総延長685.4kmの一般国道です。近畿・中国地方を瀬戸内海沿いに横断し、兵庫県、岡山県、広島県、山口県を経由する西日本の大動脈として、長距離輸送を支