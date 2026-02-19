2月14日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で無料配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】“液体レンズ”でメガネ革命！近視・遠視・老眼も自動でピント合わせ近視や遠視、老眼などの「目の悩み」。近年は、スマホやパソコンの普及で、子供や若年層の視力の低下が懸念されている。そんな視力の問