●二十四節気「雨水」のきょう19日(木)は概ね落ち着いた空模様●最高気温は各地12度前後。山間部や瀬戸内側では、日ざしが届いても空気は冷たく感じられそう●週末にかけて気温は上昇傾向。22日(日)は再び春の暖かさに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜からこの時間にかけて県内付近には、北風とともに雲が流れ込んできています。一方で、朝鮮半島付近に注目をすると雲のほとんどない晴れのエリアが広がっています。 きょう19日(木)