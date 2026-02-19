【グレンデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグは18日、各地でキャンプが行われ、ホワイトソックスの村上はアリゾナ州グレンデールでの実戦形式の練習で3打席に立ち、安打性の当たりはなかった。ブルージェイズの岡本も実戦形式の2打席で無安打だった。エンゼルスの菊池はブルペン入りし、42球を投げた。ドジャースの大谷、山本、佐々木は守備練習などで軽めに調整。カブス勢は鈴木が走塁やバントの練習、今永はランニングな