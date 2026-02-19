19日午前7時40分ごろ、宮城県、福島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、宮城県の涌谷町、白石市、名取市、角田市、岩沼市、亘理町、山元町、仙台青葉区、それに石巻市、福島県の福島市、郡山市、白