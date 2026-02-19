ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が１９日に放送され、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペア金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一ぺアが中継で生出演した。ミラノの特設スタジオに姿を現した２人。金メダル獲得から２日がたっての実感について三浦は「ほんとうにたくさんのメッセージをいただいて、ちょっとずつ実感が湧いています」とコメント。木原が「昨日ようやく寝ることができた