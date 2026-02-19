朝のドル円は154円70銭台＝東京為替 朝のドル円は154円70銭台での推移。海外市場でドル高が進み、一時154円87銭を付けた。米耐久財受注、鉱工業生産、MBA住宅ローン申請件数など一連の米指標が軒並みの強さ。またFOMC議事要旨も利上げシナリオの可能性を幾人かが指摘と予想外のタカ派となりドル買いとなっている。 USDJPY154.75