＜2026年2月18日（水）ミラノ・コルティナ2026オリンピック スノーボード女子スロープスタイル決勝 ＠リビーニョ・スノーパーク＞ ミラノ・コルティナ五輪は現地時間18日、スノーボード女子スロープスタイル決勝が行われ、深田茉莉（19＝ヤマゼン）が87.83点で金メダルを獲得。同種目の日本女子初メダル獲得となった。 また、村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）も85.80点で