紛失防止タグを悪用し、知人の女性（２８）の位置情報を無断で取得したとして、兵庫県警は１８日、別の事件で逮捕していた神戸市中央区、会社員の男（２９）をストーカー規制法違反容疑で追送検した。容疑を認め、「動向を見たかった」と供述しているという。紛失防止タグは、無線通信を利用して場所を特定する機器。昨年１２月に同法が改正され、相手の承諾なしに荷物や車に取り付けたり、位置情報を取得したりする行為が規制