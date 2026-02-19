¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè31Àá¡Û(¥â¥ê¥Ë¥å¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó 2-2(Á°È¾0-1)¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥¦]¥¦¡¼¥´¡¦¥Ö¥¨¥Î(61Ê¬)¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë(90Ê¬+4)[¥¢]¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«(5Ê¬)¡¢¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨(56Ê¬)<·Ù¹ð>[¥¦]¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ö¥¨¥Î(45Ê¬+4)¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥ê¥¯¥Í¥ë¡¦¥Ù¥ë¥¬¥ë¥É(71Ê¬)[¥¢]¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹(90Ê¬+9)