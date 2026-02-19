プレミアリーグ 25/26の第31節 ウルバーハンプトンとアーセナルの試合が、2月19日05:00にモリニュー・スタジアムにて行われた。 ウルバーハンプトンはアダム・アームストロング（FW）、ジャンリクネ・ベルガルド（MF）、マテウス・マネ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはビクトル・ギェケレシュ（FW）、ガブリエル・マルチネリ（FW