「キールズ（Kiehl’s）」が、新たな日やけ止め美容液「キールズ DS ベター UVセラム」（SPF50・PA＋＋＋＋、 50mL 6490円、15mL 2200円※15mLは一部店舗限定）を4月3日に発売する。3月27日からキールズ公式オンラインストアで先行販売する。【画像をもっと見る】皮膚科学の知識に基づき商品開発を続けるキールズは、独自の研究により20代から30代が紫外線によるエイジングサインの進行が促進されやすいことに着目した。こうし