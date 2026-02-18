欧州連合の執行機関・欧州委員会が、成人用玩具をを違法に販売した疑いがあるとして「シーイン（SHEIN）」に対する正式な調査手続きを2月17日に開始した。委員会は今後優先課題としてデジタルサービス法に基づいた徹底的な調査を実施するという。【画像をもっと見る】今回の調査は、子どものような見た目のアダルトグッズや児童性的虐待素材に該当する可能性のあるコンテンツを含む違法商品を欧州連合内での販売した疑いのほか