「BCNランキング」2026年2月9日〜15日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）2位Pixel 9a 128GB(au)（Google）3位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）4位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）5位arrows We2 F-52E（FCNT）6位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）7位