19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比13.0ポイント高の3829ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3998.79ポイントボリンジャーバンド3σ 3892.54ポイントボリンジャーバンド2σ 3829.00ポイント19日夜間取引終値 3807.40ポイント5日移動平均 3807.25ポイント18日TOPIX現物終値 3786.30ポイントボリンジャーバンド1σ 3760