19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の753ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 771.13ポイントボリンジャーバンド3σ 759.29ポイント18日東証グロース市場250指数現物終値 755.83ポイントボリンジャーバンド2σ 753.00ポイント19日夜間取引終値 743.60ポイント5日移動平均 740.54ポイン