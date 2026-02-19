¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ï18Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿¥Û¡¼¥à¥¢¥ó¥É¥¢¥¦¥§¡¼Êý¼°¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè1Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòµ¨½àÍ¥¾¡¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥Ü¥Ç¥°¥ê¥à¥È¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤Ë1¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¥«¥é¥Ð¥Õ¡Ê¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡Ë¤Ë6¡½1¤ÇÂç¾¡¡£¥´¡¼¥É¥ó¤¬Á°È¾¤À¤±¤Ç4ÆÀÅÀ¤·¤¿¡£¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê