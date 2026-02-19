ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは19日（日本時間20日）の女子フリーで競技が終了する。ショートプログラム（SP）では中井亜美（TOKIOインカラミ）が首位、坂本花織（シスメックス）が2位、千葉百音（木下グループ）が4位と好発進。団体からの熱いバトンがつながり、フィナーレに向かう。開会式を控えた現地6日午前。フィギュアスケートの団体戦が始まった。日本のトップバッターを務めたの