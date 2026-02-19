圧倒的なスタイル、端正な顔立ちのファッションモデル、グラビアアイドルタレントにして、プロ雀士としても「Mリーグ」KADOKAWAサクラナイツのメンバーとして活躍中の岡田紗佳が、19日に32歳の誕生日を迎えた。近年ではバラエティ番組で見ない日はないと言うぐらいの活躍ぶりだ。今回はそんな“おかぴ”こと岡田紗佳の31歳の1年を、彼女のInstagramで振り返る。【写真】岡田紗佳、超絶スタイルのミニ丈ワンピほか（22枚）■ ミニ