映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の続編にして完結編となる『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』が、8月7日より全国公開されることが決定。主演の福原遥をはじめ、出口夏希、伊藤健太郎が続投することも発表された。【動画】『あの花』続編は『あの星』特報解禁10代を中心に絶大な人気を博し、シリーズ累計発行部数は170万部を突破。SNSで「とにかく泣ける」と話題を呼んだ汐見夏衛のベストセラー小説