映画『ゴッドファーザー』や『地獄の黙示録』で知られるオスカー俳優のロバート・デュヴァルさんが、現地時間2月15日に死去した。95歳だった。アル・パチーノやロバート・デ・ニーロらセレブたちが追悼の意を表している。【写真】「朝のナパームは格別だ」ロバート・デュヴァルさん演じるキルゴア中佐（中央）『地獄の黙示録』シーンデュヴァルさんの妻ルシアナさんが、「昨日、我が愛する夫であり、愛された友人、当代最高