日々の生活の中で読書を楽しみ、日記を綴る習慣を持つことが、認知症のリスクを約40％も低下させる可能性があるという。ある長期的な研究により、幼少期の読み聞かせから高齢期の定期的な読書に至るまで、生涯を通じて知的な刺激に満ちた環境に身を置くことが、脳の健康維持に極めて強力な影響を及ぼすことが発見された。 【写真】認知症のブルース・ウィリス、もう娘を認識できない前頭側頭型認知症に妻「一瞬で人生を