旗手怜央にセルティック元コーチが指摘スコットランド1部セルティックに所属する日本代表MF旗手怜央に対し、元コーチが厳しい言葉を投げかけている。かつてチームを支えた指導者であるダレン・オデイ氏が、日本人MFの現状に警鐘を鳴らした。スコットランド専門メディア「CeltsAreHere」は「旗手怜央の態度を非難している」と報じ、かつての主力選手のパフォーマンスが危機的な状況にあると伝えている。旗手はかつて、リーグ戦