韓国女子カーリング「5G」（チーム・キム）が世界最強のスウェーデンをわずか7エンドで圧倒した。世界ランキング3位の韓国は18日、イタリア・コルティナのカーリング・オリンピックスタジアムで行われた2026ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪ラウンドロビン第8戦で、スウェーデン（4位）に8−3とリードしていた7エンド終了直後、相手がコンシードし、勝利が決まった。スウェーデンは五輪女子カーリング歴代最多優勝（2006年