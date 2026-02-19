韓国ショートトラックのエース、崔萊禎〔チェ・ミンジョン、28、城南（ソンナム）市庁〕がリレーでチームを金メダルに導き、冬季オリンピック（五輪）最多金メダルおよび最多メダル獲得タイ記録を打ち立てた。韓国は19日（日本時間）、イタリアのミラノ・アイススケートアリーナで行われた2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪のショートトラック女子3000メートルリレーで金メダルを獲得した。イタリア、カナダ、オ