2025年にサイバーエージェント社長を退任し、会長となった藤田晋氏。昨年刊行した著書『勝負眼 「押し引き」を見極める思考と技術』は、累計発行部数11万部を突破し（電子含む）、大きな反響が広がっている。【画像】福山雅治 & 藤田晋の2ショット そんな藤田氏が2月26日号の「週刊文春」で対談したのは、1990年の歌手デビュー以来、俳優、写真家、ラジオパーソナリティと幅広い活躍を続ける福山雅治。超人気アーティ