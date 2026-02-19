◎全国の天気北日本の日本海側は午前を中心に雪で、ふぶく所があるでしょう。午後になると雪は次第にやむ予想です。太平洋側は広く晴れて、西日本の日本海側も日差しが届きそうです。北風が強まり、空気が乾燥しますので、火の取り扱いにはご注意ください。◎予想最高気温前日より低い所が多く、真冬の寒さとなる所もあるでしょう。前日、春一番が吹いた北陸は前日より大幅に低く、金沢と新潟は5℃の予想です。関東から西日本も10