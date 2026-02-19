2025年10月、約2年半ぶりに芸能活動を再開したタレントの小島瑠璃子が、2月19日23時より配信スタートのABEMA『資産、全部売ってみた』で復帰後初のMCを務める。【映像】『資産、全部売ってみた』予告2023年にホリプロとマネジメント契約を解消した小島。その後一般男性と結婚し、第一子を出産するも、2025年2月には夫が急逝。その後、同年10月に個人事務所「USAGI」を設立して活動を再開させている。『資産、全部売ってみた