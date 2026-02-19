祖父が孫のために手作りしたシール帳を披露する動画がインスタグラムに投稿され、“大人仕様”の圧巻シール帳が話題になり、再生回数は811万回を超え、7万8000いいねが付く、大きな反響を呼んでいる（18日午前11時時点）。【写真一覧】「中身可愛すぎます」じーじが孫と遊ぶために作った“高級シール帳”＆シール交換の様子投稿では、娘のLunaさん（@ luna0518）が「じーじがついにシール帳始めてくれた」と爆笑の絵文字付きで