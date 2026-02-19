巨人2年目の石塚が、休日返上トレを行った。那覇での2次キャンプ初の休養日だったが「だらだらするのが嫌いなので」と泉口らとともに打撃練習などで約1時間、汗を流した。15日の広島戦、17日のロッテ戦には2戦連続で「4番・三塁」で出場も計7打席で6打数無安打1打点。「打球の角度を上げたいです。球は見えてきている。結果ばかりにこだわらず、常に準備をする」と焦らず鍛錬を積む意向を示した。