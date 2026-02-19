森永製菓の森信也社長COOは2月6日、港区立芝浜小学校で講師役を務め、社長就任後初となる食育活動の出張授業を行った。この日、題材としたのはカカオ産地の子どもたちを支援する「1チョコfor1スマイル」。子どもたちに、チョコレートを通じてSDGsを自分ごと化していくことを目的とした。先生役を務めたことについて、森社長は「子どもたちに身近なチョコレートを題材にSDGsを自分ごと化して理解を深めてほしいと思い授業を行っ