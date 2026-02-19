ターキッシュ・エアラインズとエア・モンテネグロは、共同運航（コードシェア）提携を締結した。両者が運航するトルコ〜モンテネグロ路線に相互に便名を付与するほか、ターキッシュ・エアラインズが運航するイスタンブール〜モンテネグロドバイ・バクー線にエア・モンテネグロ便名を付与し、イスタンブールを中心とした接続性を拡充する。