2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震から16年が過ぎようとしています。震源域となった東北沖の海底は、地震学者も驚く動きを見せたことが知られています。その後、震源付近を含めた東北地方の海底はどのようになっているのでしょうか。じつは、海底地殻変動の調査に人知れず活躍しているのが、「自律型海洋観測装置」（AOV）という無人探査機です！このAOVは、波の力を推力として自律自動航行しながら、設定された観測