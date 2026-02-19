ついに今年も迎えた受験シーズン。懐かしさを覚える方も多いのではないでしょうか？2021年度にはセンター試験が「大学入試共通テスト」に変わり、2022年度入試以降は一般入試利用者の比率が50%を割り込むなどさまざまな変化が起きていますが、その中でも昨今注目を集めているのが「女子枠」に関する議論です。その名のとおり「女性限定の募集枠」であり、資格や点数ではなく性別で入学資格を規定します。ただし、女子枠には違法・