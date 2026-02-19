音楽と批評の活動で活躍を続けてきた大谷能生さんの新著『音と言葉のデジタリティ』が刊行されました。『歌というフィクション』『〈ツイッター〉にとって美とはなにか』に連なる言語活動三部作の一冊にして、著者にとっての30年にわたる「音楽批評」の一区切りとも位置づけられる本作。その読みどころを綴ったエッセイ「本の名刺」を、「群像」2026年3月号よりお届けします！「デジタル上」で混線する感覚もしかして、まだ残って