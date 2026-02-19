国連気候変動会議（COP30）で、気候危機の原因を作ったとして排出企業を訴えた訴訟の原告が集まりスピーチした=2025年11月19日、ブラジル・ベレン、香取啓介撮影 地球環境の危機に立ち向かうため、司法の場で闘う潮流が世界で広がっている。気候変動のしわ寄せが、グローバルサウスの国々や、次世代に及ぶ不公平をただす「気候正義」の訴訟や、川などの自然や動物などを「原告」として訴える自然の権利訴訟が、提起され