3月5日の開幕を目前に控え、WBCで連覇に挑む侍ジャパンのメンバーが固まった。大谷翔平（ドジャース）は打者専念となるが、どういった戦いになるのか。2006年の第1回大会で世界一を経験した宮本慎也氏、2006年と2009年の2連覇を知る小笠原道大氏の2人が期待と展望を語り合った。【前後編の前編】【表】宮本慎也氏、小笠原道大氏の選んだ侍ジャパンオーダー先発はいいが抑えは？小笠原：大谷が二刀流ではなく打者専念になった影響