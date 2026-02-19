1991年に創刊したFRaUは、「固定観念にとらわれず、自分の人生を自分で決める」ことを応援してきた。生活も仕事も恋愛、結婚も、誰かに流されず、自分で選ぶにはまず現実を知ることが大切だ。そして、その現実を知る手段の一つが、社会や環境の課題、SDGsの取り組みに目を向けることでもある。そのFRaUが、SDGsに共鳴する企業や専門家を招き、サステナブルな情報を共有しつつ異業種交流を進める場として開いてきたのが「FRaU 共創