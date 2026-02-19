普段は形や色が少し違うために出荷されず、廃棄されてしまう果実。もし、そんな“捨てられるはずの果実”が新しい価値を生むとしたら――。キリンビールでは、「廃棄されてしまう果実」の発見をきっかけに「氷結®mottainai プロジェクト」を立ち上げた。プロジェクト誕生の背景には、氷結®ブランドとして果実を大切にし、農家さんとともに持続可能な形で果実を活用したいという思いがある。FRaUが開催する「FRaU 共創カ