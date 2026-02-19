お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が１７日付で自身のＳＮＳを更新。息子へのプレゼントの大きさに仰天する様子をアップした。「息子が合格祝いで欲しがってたガンプラが届いたこんなにもでかいとは！＃ガンプラ＃νガンダム＃ごいごいすー」と投稿。こたつの上に乗せられたガンプラの箱に驚く顔を公開した。この投稿に「それ僕も欲しいやつです」「ゴイゴイスーすぎる」「それめちゃくちゃ高いヤーツｗｗｗ」「最高