ナインティナインの岡村隆史が１６日付で自身のインスタグラムを更新。バナナマンの日村勇紀とのツーショットを披露した。「村バナナマンの日村君とムラムラ会楽しかったのでまたやりましょうってなりました。」と投稿。日村とともにピースサインでツーショットを公開した。この投稿に２０１４年ＴＢＳ系で放送された「６人の村人！全員集合」の復活を望む「村の会またやってほしいです！」「村の会をまた見たいです！！