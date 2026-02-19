ＥＸＩＬＥのＴＡＫＡＨＩＲＯが１８日付で自身のＳＮＳを更新。公開した写真の撮影場所が話題を呼んだ。「Ｔｏｋｙｏ＃ずっといるのに＃まるで来日したみたいに」と投稿。大きな柱が特徴的な建物の前でたたずむ姿を披露。１５日には妻で女優の武井咲が同じ場所で撮影した写真を公開していた。この投稿に「奥様と撮り合いっこできゅん」「いつかツーショットも見れますように」「夜デート素敵すぎる」「匂わせですね！