俳優の福原遥（２７）が映画「あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。」（８月７日公開）に主演することが１８日、分かった。今作は２３年公開の映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」の続編にして完結編となる。原作は前作と同じく汐見夏衛氏の同名小説。愛する人を失った主人公・加納百合のその後が描かれ、ファンの間では「『あの花』以上に泣ける！」などと反響を呼んだ。百合役を続投する福原は、今作では教