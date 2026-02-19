元俳優の押尾学氏（４７）が１７日付で自身のインスタグラムを更新。銀世界をバックに最新ショットを公開した。「Ｄａｍｎ…ａｇｅｂｅｅｎａｄｄｉｎｇｓｏｍｅｇｒｉｔｔｏｍｙｆａｃｅ．Ｌｉｆｅｄｉｄｔｈｅｒｅｓｔ（くそっ…年を取って顔にしわが増えてきた。あとは人生のやったことだ）」と投稿。雪の景色を背景に、白髪でダンディーな姿を披露した。